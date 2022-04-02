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Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Аргентины – о жеребьёвке: «Не стоит ни радоваться, ни расстраиваться»

02 Апреля 2022 • 00:46 Комментировать

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Чемпионата мира.

Напомним, что аргентинцы попали в группу B, где сыграют со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

«Нам придётся встретиться с непростыми соперниками. Мы хорошо знаем Мексику и их сильные стороны. Польша прошла отбор, хорошо сыграв против Швеции. Саудовская Аравия тоже хороша. Мы верим, что сможем успешно выступить на этом Чемпионате мира, но мы должны с уважением относиться к каждому сопернику. Нам не следует ни радоваться такой жеребьёвке, ни расстраиваться из-за неё».

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Лионель Скалони
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