Тренер сборной Аргентины – о жеребьёвке: «Не стоит ни радоваться, ни расстраиваться»

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони прокомментировал итоги жеребьёвки группового этапа Чемпионата мира.

Напомним, что аргентинцы попали в группу B, где сыграют со сборными Саудовской Аравии, Мексики и Польши.

«Нам придётся встретиться с непростыми соперниками. Мы хорошо знаем Мексику и их сильные стороны. Польша прошла отбор, хорошо сыграв против Швеции. Саудовская Аравия тоже хороша. Мы верим, что сможем успешно выступить на этом Чемпионате мира, но мы должны с уважением относиться к каждому сопернику. Нам не следует ни радоваться такой жеребьёвке, ни расстраиваться из-за неё».