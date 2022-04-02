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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Дании для французов - знак о грядущей победе в чемпионате мира

02 Апреля 2022 • 00:42 Комментировать

Сборные Франции и Дании попали в одну группу в грядущем чемпионате мира - речь идет о группе D. Это уже четвертый случай, когда они попадают в одну группу в финальной части чемпионата мира. При этом оба раза, когда французы становились чемпионами мира, они также играли в групповом раунде с датчанами.

В 1998-м году они обыграли их со счетом 2:1, а в 2018-м году сыграли вничью 0:0. Оба раза французы в итоге становились чемпионами мира. Правда, был еще и 2002-й год - Дания обыграла со счетом 2:0 французов и те в итоге уехали домой уже после группового раунда.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Франции Сборная Дании
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