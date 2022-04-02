Сборная Германии сыграет с испанцами в группе ЧМ в рекордный четвертый раз

Сборные Испании и Германии оказались в одной группе по итогам жеребьевки финальной части будущего чемпионата мира в Катаре, речь идет о группе Е. Это уже четвертый раз, когда Германия попадает в одну группу с Испанией - и это рекорд немецкой сборной, нет ни одного другого соперника, с которым она столь часто сходилась бы на данной стадии турнира.

Впервые это случилось в 1966-м году, затем повторилось в 1982-м - правда, тогда ЧМ разыгрывался по необычной формуле, с двумя групповыми раундами, и ФРГ с Испанией сошлись во втором раунде. Любопытно, что и в 1966-м, и в 1982-м немцы доходили до финала, но каждый раз проигрывали с разницей в два мяча.

Наконец, в третий раз жребий свел испанскую и немецкую сборную в группе ЧМ в 1994-м году.