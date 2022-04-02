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Чемпионат мира по футболу 2022

«Мисс Россия – 2003» Лопырева посетила жеребьевку чемпионата мира 2022

02 Апреля 2022 • 00:04 Комментировать

Посол чемпионата мира 2018 года от России Виктория Лопырева посетила жеребьевку, которая состоялась в Катаре 1 апреля.

Виктории Лопыревой 38 лет, он является «Мисс Россия 2003 года». Ранее она написала в своем телеграм-канале, что будет находиться в самом центе событий во время жеребьевки ЧМ-22.

Стоит напомнить, что стали известны группы с национальными командами:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды

Группа B: Англия, Иран, США, победитель стыкового пути Шотландия/Украина/Уэльс

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша

Группа D: Франция, победитель пары Перу – Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис

Группа E: Испания, победитель пары Коста-Рика – Новая Зеландия, Германия, Япония

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея

Напомним, действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая четыре года назад в финале победила Хорватию со счетом 4:2. 

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.  

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира-2022 Виктория Лопырёва
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