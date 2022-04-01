Нойер прокомментировал предстоящую встречу Германии с Испанией на ЧМ

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о результатах жеребьёвки группового этапа ЧМ-2022.

Одним из соперников немецкой сборной стала Испания. Последняя встреча этих команд прошла в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций и завершилась сокрушительной победой испанцев со счётом 6:0.

«Было ясно, что нам достанется трудный соперник из первой корзины. У меня негативные воспоминания от предыдущей встречи с Испанией, но подобное недоразумение не произойдёт с нами во второй раз, – считает капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии.

Мы уверены, что нас ждёт хороший турнир. Для меня есть только одна цель – выиграть золото Чемпионата мира», – цитирует Нойера Mundo Deportivo.