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Чемпионат мира по футболу 2022

Нойер прокомментировал предстоящую встречу Германии с Испанией на ЧМ

01 Апреля 2022 • 23:03 Комментировать

Голкипер сборной Германии Мануэль Нойер высказался о результатах жеребьёвки группового этапа ЧМ-2022.

Одним из соперников немецкой сборной стала Испания. Последняя встреча этих команд прошла в ноябре 2020 года в рамках Лиги наций и завершилась сокрушительной победой испанцев со счётом 6:0.

«Было ясно, что нам достанется трудный соперник из первой корзины. У меня негативные воспоминания от предыдущей встречи с Испанией, но подобное недоразумение не произойдёт с нами во второй раз, – считает капитан мюнхенской «Баварии» и сборной Германии.

Мы уверены, что нас ждёт хороший турнир. Для меня есть только одна цель – выиграть золото Чемпионата мира», – цитирует Нойера Mundo Deportivo.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Германии Мануэль Нойер
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