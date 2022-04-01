Наставник сборной Германии прокомментировал результаты жеребьёвки ЧМ

Главный тренер сборной Германии Ханси Флик поделился мнением о жеребьёвке групповой стадии предстоящего Чемпионата мира в Катаре.

Немецкая сборная сыграет в группе E со сборными Испании, Японии и победителем отборочного противостояния Коста-Рика – Новая Зеландия.

«Задача не из лёгких, но у нас серьёзные планы на турнир. Мы получили интересную группу. У Японии отличная команда – многие японские игроки выступают в Бундеслиге. Мы хотели провести товарищескую игру с японцами, но теперь это не удастся.

От матча открытия против Коста-Рики на ЧМ-2006 у нас остались приятные воспоминания.

Все команды развиваются, у каждой сборной есть свои особенности и сильные стороны», – цитирует специалиста сайт DFB.