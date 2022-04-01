«Россия могла бы побороться за выход из группы Польши». Черданцев и Генич – об итогах жеребьевки ЧМ-2022

Российские журналисты Георгий Черданцев и Константин Генич высказались после итогов жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022.

Черданцев выразил мысль, что Саудовская Аравия играет в своем регионе, но сильно уступает Аргентине и Мексике. В целом это слабенькая и неинтересная группа.

Генич считает, что Польше повезло с группой. Он напомнил, что Мексика не проходит дальше 1/8 финала.

1 апреля состоялась жеребьевка группового этапа чемпионата мира в Катаре, который пройдет с 21 ноября по 18 декабря.