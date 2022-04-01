Равные группы, разные пути: Какая сборная может выиграть ЧМ-2022

В Катаре прошла жеребьёвка финальной части чемпионата мира 2022 года, несмотря на то что определились ещё не все его участники. Эксперты и болельщики отмечают, что в этот раз не оказалось ни «группы жизни», ни «группы смерти». Однако это не означает, что у всех будет одинаковый путь к финалу. «Евро-Футбол.Ру» внимательно проанализировал группы и увидел теневых фаворитов турнира.

В отличие от клубных турниров вроде Лиги чемпионов турнирный путь на чемпионате мира по футболу расписывается ещё до проведения жеребьёвки. Потенциальные участники 1/8 финала ещё на стадии группового этапа примерно понимают, какие соперники ждут их впереди. Да, сенсации могут быть на любом этапе, но давайте представим, как может сложиться путь до финала и у каких из сборных путь может оказаться легче. Правда прогнозировать дальше четвертьфиналов всё-таки трудновато.

ГРУППЫ А-D

Группа А априори была желанной, учитывая, что именно там была сборная Катара, являющаяся хозяйкой мирового первенства. При всём уважении к этой ближневосточной сборной, назвать её сложным оппонентом трудно. Волею жребия соперниками Катара по группе А стали сборные Эквадора, Сенегала и Нидерландов. Явным фаворитом в этом квартете выглядят голландцы, а вот за вторую строчку, скорее всего, будут бороться сборные Сенегала и Эквадора.

Соперниками для сборных из группы А ожидаемо станут коллективы из группы В. Эта группа вообще удивительна с точки зрения геополитики. Надо же было так случиться, что Англия и США оказались в одном квартете с Ираном. 2022-й, прекрати. Четвертая сборная будет определена позднее после европейского отбора. Сборная Уэльса сразится с победителем пары Украина – Шотландия.

Тут прогнозировать куда сложнее, но предположим, что первая строчка всё-таки будет за Англией, а вторая – за другой европейской командой. Так вот Нидерланды попадут на Украину/Шотландию/Уэльс, а Англия сразится с Эквадором или Сенегалом.

В группе С есть явный фаворит и явный аутсайдер. Речь об Аргентине и Саудовской Аравии, а вот за вторую строчку, вероятнее всего будут биться Мексика и Польша. Если поляки сохранят текущую форму до конца года, то именно они должны проходить дальше.

Квартет D – это практически флэшбек из 2018-го года. Тогда Франция и Дания играли с Перу и Австралией. Теперь французы и датчане точно сыграют с Тунисом, а четвертым соперником станет кто-то из трио Перу/Австралия/ОАЭ. Тогда Франция и Дания заняли первое и второе места. Думаем, что за четыре года ничего не изменится.

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По нашей версии в 1/8 финала Аргентина сыграет с Данией, а Франция – с Польшей.

А дальше попробуем представить четвертьфиналы. Голландия должна сыграть с Аргентиной, а Англию ждёт битва с Францией.

ГРУППЫ E-H

Группа Е также не имеет точного состава участников. Пока там точно есть сборные Испании, Германии и Японии. Четвертой станет или Коста-Рика, или Новая Зеландия. В любом случае, вряд ли тут стоит ждать сенсации. Германия и Испания должны проходить дальше. И нам кажется, что именно в таком порядке.

В группе F нас ждёт любопытное противостояние Бельгии и Хорватии. Вот сейчас уже точно последний турнир для «золотого поколения» бельгийцев, дальше тянуть уже невозможно. Хорватия уже не так мощна, как в 2018-м, но всё равно может выстрелить. А вот в Марокко и Канаду мы не верим от слова совсем.

В таком случае Германия встретится с Хорватией, а Испанию ждёт матч против Бельгии.

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В группе G вряд ли стоит ждать битву за первую строчку – Бразилия на голову сильнее остальных, а вот второе место легко может взять каждая из трёх сборных: Швейцария, Сербия и Камерун. Есть внутреннее ощущение, что сербы должны-таки выстрелить на ЧМ. Отдаём им второе место.

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И, наконец, в группе H Португалия выглядит не менее явным фаворитом среди трёх остальных равных команд. Из Ганы, Уругвая и Южной Кореи мы, почему-то ставим на Южную Корею. Да простят нас поклонники ганского и уругвайского футбола. При таком раскладе в 1/8 финала Бразилия сыграет с Южной Кореей, а Португалия – с Сербией.

В четвертьфинальных парах мы ставим на то, что Германия встретится с Бразилией и состоится ремейк того самого легендарного матча. А в другом четвертьфинале бельгийцы сыграют с португальцами.

Как мы видим, если фавориты оправдают свой статус, путь даже до четвертьфинала у них будет разным. Рискнём и скажем, что путь у Франции и Бразилии будет куда легче, чем у Германии и Испании.

А кого вы видите главным фаворитом ЧМ-2022?