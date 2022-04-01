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Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт поставил задачу сборной Англии на чемпионате мира 2022

01 Апреля 2022 • 21:51 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда обязана выходить из группы на чемпионате мира 2022 года.

«Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби.

Мы должны выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

Напомним, сборная Англии попала в группу B, где встретится с Ираном, США, а также Шотландией/Уэльсом или Украиной.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чемпионат Мира-2022 Гарет Саутгейт
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