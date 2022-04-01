Саутгейт поставил задачу сборной Англии на чемпионате мира 2022

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт считает, что его команда обязана выходить из группы на чемпионате мира 2022 года.

«Мы не так давно играли с США и Ираном. Третий соперник неизвестен, но возможно британское дерби.

Мы должны выйти из группы. Это наша первая задача, будем отталкиваться от этого», — приводит слова Саутгейта BBC Sport.

Напомним, сборная Англии попала в группу B, где встретится с Ираном, США, а также Шотландией/Уэльсом или Украиной.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.