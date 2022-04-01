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Чемпионат мира по футболу 2022

Аналитики назвали сборные, которые выйдут в 1/8 финала на чемпионате мира

01 Апреля 2022 • 21:21 Комментировать (2)

Аналитики букмекерских контор оценили итоги жеребьёвки чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, назвав национальные команды, которые имеют наивысшие шансы выйти из своих групп в плей-офф.

В группе А путёвки в 1/8 финала чемпионата мира прочат Нидерландам и Сенегалу. А вот хозяев чемпионата отправляют на последнее место, Эквадору отводят третью строчку.

Англия и США в группе B, по мнению аналитиков, смогут опередить национальную команду из Ирана, а также любого представителя из трио Уэльс – Шотландия – Украина.

В группе С фаворитам значатся Аргентина и Мексика, Саудовская Аравия – аутсайдер, а Польша кандидат на третье итоговое место.

Группа D – одна из самых простых – в ней ожидается выход в 1/8 финала Франции и Дании. В квартете E заведомые фавориты Испания и Германия.

Бельгия и Хорватия в группе F не должны встретить никакого сопротивления от Марокко и Канады. В группе G, ожидается, что развернётся самая мощная борьба за вторую строчку, поскольку Бразилии прочат выход с первого места. Тем не менее, на вторую путёвку наибольшие шансы у Швейцарии, чтобы выйти со второй позиции.

Португалия и Уругвай – фавориты группы H.

Если резюмировать, то аналитики считают, что в 1/8 финала выйдут:

Англия

Аргентина

Бельгия

Бразилия

Германия

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Дания

Испания

Мексика

Нидерланды

Португалия

Сенегал

США

Уругвай

Франция

Хорватия

Швейцария

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