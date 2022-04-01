Аналитики назвали сборные, которые выйдут в 1/8 финала на чемпионате мира

Аналитики букмекерских контор оценили итоги жеребьёвки чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, назвав национальные команды, которые имеют наивысшие шансы выйти из своих групп в плей-офф.
В группе А путёвки в 1/8 финала чемпионата мира прочат Нидерландам и Сенегалу. А вот хозяев чемпионата отправляют на последнее место, Эквадору отводят третью строчку.
Англия и США в группе B, по мнению аналитиков, смогут опередить национальную команду из Ирана, а также любого представителя из трио Уэльс – Шотландия – Украина.
В группе С фаворитам значатся Аргентина и Мексика, Саудовская Аравия – аутсайдер, а Польша кандидат на третье итоговое место.
Группа D – одна из самых простых – в ней ожидается выход в 1/8 финала Франции и Дании. В квартете E заведомые фавориты Испания и Германия.
Бельгия и Хорватия в группе F не должны встретить никакого сопротивления от Марокко и Канады. В группе G, ожидается, что развернётся самая мощная борьба за вторую строчку, поскольку Бразилии прочат выход с первого места. Тем не менее, на вторую путёвку наибольшие шансы у Швейцарии, чтобы выйти со второй позиции.
Португалия и Уругвай – фавориты группы H.
Если резюмировать, то аналитики считают, что в 1/8 финала выйдут:
Англия
Аргентина
Бельгия
Бразилия
Германия
Дания
Испания
Мексика
Нидерланды
Португалия
Сенегал
США
Уругвай
Франция
Хорватия
Швейцария