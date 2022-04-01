Колосков считает, что отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков не считает отсутствие сборной России на ЧМ-2022 потерей для мирового футбола.

«Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола. Мы очень редко выходили из групп», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА на неопределенный срок. Четыре года назад на ЧМ в России национальная команда вышла из группы и дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.