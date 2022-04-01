Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Колосков считает, что отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола

01 Апреля 2022 • 21:15 Комментировать

Почетный президент РФС (Российского футбольного союза) Вячеслав Колосков не считает отсутствие сборной России на ЧМ-2022 потерей для мирового футбола.

«Без нашей сборной этот турнир будет совершенно другим? Отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола. Мы очень редко выходили из групп», — цитирует Колоскова «Спорт-Экспресс».

Сборная России была отстранена от международных соревнований по решению ФИФА на неопределенный срок. Четыре года назад на ЧМ в России национальная команда вышла из группы и дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Вячеслав Колосков Чемпионат Мира-2022
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
21:51 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт поставил задачу сборной Англии выйти из группы на чемпионате мира 2022
21:15 · Чемпионат мира 2022
Колосков считает, что отсутствие России на ЧМ – не потеря для мирового футбола
21:07 · Чемпионат мира 2022
Александр Мостовой: «Впервые за всю историю чемпионата мира нет группы смерти»
21:01 · Чемпионат мира 2022
Семин прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2022 года
20:45 · Чемпионат мира 2022
Сборная Англии сыграет в день открытия чемпионата мира впервые за 56 лет
20:30 · Чемпионат мира 2022
Катар сыграет с Эквадором в матче-открытии чемпионата мира
20:17 · Чемпионат мира 2022
Сербия узнала соперников по чемпионату мира в Катаре
20:06 · Чемпионат мира 2022
Сборная США попала в группу с Ираном и Англией на чемпионате мира 2022 года
20:00 · Чемпионат мира 2022
Сборная Германии попала в группу E с Испанией 2
19:52 · Чемпионат мира 2022
В Катаре представили маскот чемпионата мира 2022 года
19:51 · Чемпионат мира 2022
Кака: «Очень жаль, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира»
19:04 · Чемпионат мира 2022
Орлов ответил на вопрос, как бы закончился футбольный матч между Россией и Украиной 1
18:46 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер Польши назвал три команды, которые хотел бы видеть соперниками по группе на чемпионате мира 2022 года
17:50 · Чемпионат мира 2022
Дзанетти об Аргентине на чемпионате мира: «Главное, что Месси счастлив»
17:37 · Чемпионат мира 2022
Агуэро: «Я не готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины»
Все новости
Рекомендуем