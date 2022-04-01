Александр Мостовой: «Впервые за всю историю чемпионата мира нет группы смерти»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой поделился мыслями после жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022.

«Первый раз за всю историю чемпионата мира нет группы смерти. Все более менее в равных условиях. Я был напуган, когда Испания и Германия попали в одну группу, но потом попались две средние команды», — сказал Мостовой «Спорт-Экспрессу».

Сегодня, 1 апреля, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Все национальные команды были разбиты на восемь групп, из которых две лучшие получат право принять участие в 1/8 финала.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в 2018 году в финале победила Хорватию со счетом 4:2.