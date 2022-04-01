Семин прокомментировал результаты жеребьевки чемпионата мира 2022 года

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Ростова» Юрий Семин считает равными группы по итогам жеребьевки чемпионата мира, который пройдет в Катаре.

«Равные группы по своему составу и возможностям. Какая группа понравилась больше остальных? Наверное, можно выделять по две команды в каждой группе. Многое на чемпионате мира будет зависеть от подготовки», — сказал Семин «Чемпионату».

Сегодня, 1 апреля, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Все национальные команды были разбиты на восемь групп, из которых две лучшие получат право принять участие в 1/8 финала.

ЧМ в Катаре пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции, которая в 2018 году в финале победила Хорватию со счетом 4:2.