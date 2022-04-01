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Чемпионат мира по футболу 2022

Аналитики назвали лучшего бомбардира чемпионата мира в Катаре

01 Апреля 2022 • 20:45 Комментировать

Аналитики букмекерских контор назвали футболиста, который с наибольшей долей вероятности станет лучим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре. Согласно данным экспертов, этим игроком станет Гарри Кейн из сборной Англии.

Второе место в списке бомбардиров прочат Килиану Мбаппе (Франция), на третьей строчке расположился Криштиану Роналду (Португалия), четвёртая позиция у Карима Бензема (Франция), а замыкает пятёрку Лионель Месси (Аргентина).

Шестую строчку аналитики отдали Ромелу Лукаку (Бельгия), седьмое место у Неймара (Бразилия).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.

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Евро-Футбол.Ру,
Гарри Кейн
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