Аналитики назвали лучшего бомбардира чемпионата мира в Катаре

Аналитики букмекерских контор назвали футболиста, который с наибольшей долей вероятности станет лучим бомбардиром чемпионата мира 2022 года в Катаре. Согласно данным экспертов, этим игроком станет Гарри Кейн из сборной Англии.

Второе место в списке бомбардиров прочат Килиану Мбаппе (Франция), на третьей строчке расположился Криштиану Роналду (Португалия), четвёртая позиция у Карима Бензема (Франция), а замыкает пятёрку Лионель Месси (Аргентина).

Шестую строчку аналитики отдали Ромелу Лукаку (Бельгия), седьмое место у Неймара (Бразилия).

Чемпионат мира в Катаре пройдёт с 21 ноября по 18 декабря.