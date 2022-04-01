Эксперты назвали фаворита чемпионата мира 2022 после жеребьёвки

Эксперты букмекерских контор оценили завершившуюся в Дохе жеребьёвку чемпионата мира по футболу, который пройдёт в Катаре. Фаворитам турнира, по мнению аналитиков, стала сборная Бразилии, которая попала в группу вместе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

Ключевым оппонентом в борьбе за чемпионство станет сборная Англии, которая точно сыграет против Ирана и США. Третьим соперником станет победитель последних возможных матчей в европейской квалификации (Уэльс/Шотландия/Украина).

Третьим кандидатом на чемпионство является сборная Франции, которой также досталась не самая сложная группа, куда вошли Дания и Тунис. Третий соперник французов определится летом (Перу/Австралия/ОАЭ).