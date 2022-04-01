Стал известен состав групп чемпионата мира 2022 в Катаре

Сегодня, 1 апреля, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Все национальные команды были разбиты на восемь групп, из которых две лучшие получат право принять участие в 1/8 финала.
Полный список участников группового турнира:
Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;
Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина;
Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;
Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис;
Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония;
Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;
Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;
Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.
Финальный матч состоится 18 декабря.
Стоит отметить, что последние три сборные станут известны в июне, когда пройдут стыковые матчи за право попадания на чемпионат мира.