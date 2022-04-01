Стал известен состав групп чемпионата мира 2022 в Катаре

Сегодня, 1 апреля, состоялась жеребьёвка группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдёт в Катаре. Все национальные команды были разбиты на восемь групп, из которых две лучшие получат право принять участие в 1/8 финала.

Полный список участников группового турнира:

Группа A: Катар, Эквадор, Сенегал, Нидерланды;

Группа B: Англия, Иран, США, Уэльс/Шотландия/Украина;

Группа C: Аргентина, Саудовская Аравия, Мексика, Польша;

Группа D: Франция, Перу/Австралия/ОАЭ, Дания, Тунис;

Группа E: Испания, Коста-Рика/Новая Зеландия, Германия, Япония;

Группа F: Бельгия, Канада, Марокко, Хорватия;

Группа G: Бразилия, Сербия, Швейцария, Камерун;

Группа H: Португалия, Гана, Уругвай, Южная Корея.

Финальный матч состоится 18 декабря.

Стоит отметить, что последние три сборные станут известны в июне, когда пройдут стыковые матчи за право попадания на чемпионат мира.