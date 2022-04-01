Сборная Германии попала в группу E с Испанией

В эти минуты проходит жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сборная Германии попала в группу E, в которой сыграет с Испанией. Таким образом, уже после двух жребиев образовалась сильная группа.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем ЧМ является сборная Франции, которая в 2018 году в финале победила Хорватию со счетом 4:2.

Сборная Германии в последний раз становилась чемпионом мира в 2014 году, когда турнир проходил в Бразилии. Испанцы побеждали на чемпионате мира один раз в своей истории и случилось это в 2010 году в ЮАР.

