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Чемпионат мира по футболу 2022

Сборная Германии попала в группу E с Испанией

01 Апреля 2022 • 20:00 Комментировать

В эти минуты проходит жеребьевка группового этапа чемпионата мира 2022 года, который пройдет в Катаре.

Сборная Германии попала в группу E, в которой сыграет с Испанией. Таким образом, уже после двух жребиев образовалась сильная группа.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря. Действующим победителем ЧМ является сборная Франции, которая в 2018 году в финале победила Хорватию со счетом 4:2.

Сборная Германии в последний раз становилась чемпионом мира в 2014 году, когда турнир проходил в Бразилии. Испанцы побеждали на чемпионате мира один раз в своей истории и случилось это в 2010 году в ЮАР.
 

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Сборная Германии
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