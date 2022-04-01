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Чемпионат мира по футболу 2022

Кака: «Очень жаль, что сборная Италии не вышла на чемпионат мира»

01 Апреля 2022 • 19:51 Комментировать
Бывший полузащитник «Милана» Кака прокомментировал поражение сборной Италии в стыковом матче к чемпионату мира против Северной Македонии. Напомним, что в той игре «скуадра адзурра» пропустила в концовке встречи и уступила со счётом 0:1.
 
«Очень жаль, что сборная Италии не выступит на чемпионате мира. Без них турнир не будет таким привлекательным, но в то же время это некий сигнал для сборной Италии», – цитирует бразильца Football Italia.
 
Напомним, ранее главный тренер сборной Италии Роберто Манчини заявил, что руководство не планирует его увольнять с должности. При этом появлялись слухи, что новым тренером «скуадры адзурры» может стать бывший чемпион мира Фабио Каннаваро.
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Евро-Футбол.Ру,
Кака Сборная Италии
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