Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Главный тренер Польши назвал три команды, которые хотел бы видеть соперниками по группе на чемпионате мира 2022 года

01 Апреля 2022 • 18:46 Комментировать

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мыслями в преддверии жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я хотел бы, чтобы мы попали на Аргентину, США и Камерун», — цитирует Михневича пресс-служба сборной Польши.

Сборная Польши прошла на ЧМ-2022 преодолев стыковые матчи. Так как сборная России отстранена от международных соревнования, Польша не сыграла в полуфинале стыкового турнира. В финале стыков команда победила Швецию со счетом 2:0 и обеспечила себе участие на первенстве мира.

Жеребьевка пройдет сегодня, 1 апреля, начало – в 19:00 мск.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Польши Чемпионат Мира 2022 Чеслав Михневич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
19:04 · Чемпионат мира 2022
Орлов ответил на вопрос, как бы закончился футбольный матч между Россией и Украиной
18:46 · Чемпионат мира 2022
Главный тренер Польши назвал три команды, которые хотел бы видеть соперниками по группе на чемпионате мира 2022 года
17:50 · Чемпионат мира 2022
Дзанетти об Аргентине на чемпионате мира: «Главное, что Месси счастлив»
17:37 · Чемпионат мира 2022
Агуэро: «Я не готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины»
17:04 · Чемпионат мира 2022
Амброзини поделился своим мнением о провале итальянской сборной
15:23 · Чемпионат мира 2022
Где смотреть результаты жеребьёвки чемпионата мира 2022 онлайн
15:00 · Чемпионат мира 2022
Агуэро: «Я еду в Катар, но как болельщик»
12:05 · Чемпионат мира 2022
Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира раз в два года
11:47 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт: Другие сборные вряд ли хотят встретиться с Англией на чемпионате мира 1
11:29 · Чемпионат мира 2022
Де Бур — о чемпионате мира: «Катар жертвует людьми ради красивых цифр» 1
11:10 · Чемпионат мира 2022
Сутормин: Мы все расстроены, что не удастся сыграть на чемпионате мира
10:47 · Италия. Серия А
ФИФА: «Подарить путёвку Италии на чемпионат мира – утопия»
10:41 · Чемпионат мира 2022
Болельщицы попросили у Роналду его семя 4
09:48 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт: «Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022» 4
09:12 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины высказался о Ди Марии
Все новости
Рекомендуем