Главный тренер Польши назвал три команды, которые хотел бы видеть соперниками по группе на чемпионате мира 2022 года

Главный тренер сборной Польши Чеслав Михневич поделился мыслями в преддверии жеребьевки группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Я хотел бы, чтобы мы попали на Аргентину, США и Камерун», — цитирует Михневича пресс-служба сборной Польши.

Сборная Польши прошла на ЧМ-2022 преодолев стыковые матчи. Так как сборная России отстранена от международных соревнования, Польша не сыграла в полуфинале стыкового турнира. В финале стыков команда победила Швецию со счетом 2:0 и обеспечила себе участие на первенстве мира.

Жеребьевка пройдет сегодня, 1 апреля, начало – в 19:00 мск.