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Чемпионат мира по футболу 2022

Дзанетти об Аргентине на чемпионате мира: «Главное, что Месси счастлив»

01 Апреля 2022 • 17:50 Комментировать
Спортивный директор миланского «Интера» и бывший игрок сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями насчёт жеребьевки чемпионата мира в Катаре.
 
«Давайте посмотрим, что приготовила нам жеребьёвка. У нас есть уверенность. Месси счастлив, и это самое главное. Но кроме него счастлива и вся остальная команда. Победа на Кубке Америки была фундаментальной. Сейчас пришла очередь выиграть чемпионат мира», – цитирует легендарного футболиста Football Italia.
 
Напомним, что прошлым летом сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, обыграв в финальном матче Бразилию. Капитан команды Лионель Месси за свои выступления на турнире получил «Золотой мяч».
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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Хавьер Дзанетти Чемпионат Мира 2022
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