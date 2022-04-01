Дзанетти об Аргентине на чемпионате мира: «Главное, что Месси счастлив»

Спортивный директор миланского «Интера» и бывший игрок сборной Аргентины Хавьер Дзанетти поделился ожиданиями насчёт жеребьевки чемпионата мира в Катаре.

«Давайте посмотрим, что приготовила нам жеребьёвка. У нас есть уверенность. Месси счастлив, и это самое главное. Но кроме него счастлива и вся остальная команда. Победа на Кубке Америки была фундаментальной. Сейчас пришла очередь выиграть чемпионат мира», – цитирует легендарного футболиста Football Italia.

Напомним, что прошлым летом сборная Аргентины выиграла Кубок Америки, обыграв в финальном матче Бразилию. Капитан команды Лионель Месси за свои выступления на турнире получил «Золотой мяч».