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Агуэро: «Я не готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины»

01 Апреля 2022 • 17:37 Комментировать

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро не готов начать тренерскую карьеру. Он посетит Катар только в качестве болельщика.

«У меня был откровенный диалог с президентом футбольной ассоциации Аргентины. Мы обсудили разные форматы сотрудничества, но я дал понять, что еду в Катар в качестве болельщика.

Мои отношения со сборной на всех уровнях замечательные. Я говорил и со Скалони и Месси. Они хотели бы, чтобы я начал тренерскую карьеру в сборной. Пока я попросту не готов к такому вызову» — сказал Агуэро изданию Goal.

Недавно Агуэро сказал о том, что хотел бы начать побыстрее тренироваться и может вернуться в большой футбол.


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Евро-Футбол.Ру,
Манише Сборная Аргентины Серхио Агуэро
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