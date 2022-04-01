Агуэро: «Я не готов войти в тренерский штаб сборной Аргентины»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро не готов начать тренерскую карьеру. Он посетит Катар только в качестве болельщика.

«У меня был откровенный диалог с президентом футбольной ассоциации Аргентины. Мы обсудили разные форматы сотрудничества, но я дал понять, что еду в Катар в качестве болельщика.

Мои отношения со сборной на всех уровнях замечательные. Я говорил и со Скалони и Месси. Они хотели бы, чтобы я начал тренерскую карьеру в сборной. Пока я попросту не готов к такому вызову» — сказал Агуэро изданию Goal.

Недавно Агуэро сказал о том, что хотел бы начать побыстрее тренироваться и может вернуться в большой футбол.