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Чемпионат мира по футболу 2022

Агуэро: «Я еду в Катар, но как болельщик»

01 Апреля 2022 • 15:00 Комментировать

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил, что не будет занимать никаких должностей в сборной во время чемпионата мира.

«Я разговаривал с Чики [Тапиа, президентом Аргентинской футбольной ассоциации], и мне было ясно, что я хочу хорошо провести время. У меня прекрасные отношения со всеми из сборной, но я не вижу себя в тренерском штабе и с игроками на повседневной основе. Они просят роль, которая сейчас не для меня», - сказал Агуэро.

Он также отметил, что обсуждал это с Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони.

«Я буду доступен на любом мероприятии, связанном со сборной Аргентины, в качестве посла, но я не хочу нести повседневную ответственность за команду», - сказал Агуэро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Серхио Агуэро
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