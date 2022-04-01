Агуэро: «Я еду в Катар, но как болельщик»

Бывший нападающий сборной Аргентины Серхио Агуэро сообщил, что не будет занимать никаких должностей в сборной во время чемпионата мира.

«Я разговаривал с Чики [Тапиа, президентом Аргентинской футбольной ассоциации], и мне было ясно, что я хочу хорошо провести время. У меня прекрасные отношения со всеми из сборной, но я не вижу себя в тренерском штабе и с игроками на повседневной основе. Они просят роль, которая сейчас не для меня», - сказал Агуэро.

Он также отметил, что обсуждал это с Лионелем Месси и главным тренером Лионелем Скалони.

«Я буду доступен на любом мероприятии, связанном со сборной Аргентины, в качестве посла, но я не хочу нести повседневную ответственность за команду», - сказал Агуэро.