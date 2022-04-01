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Чемпионат мира по футболу 2022

Инфантино высказался об идее проведения чемпионата мира раз в два года

01 Апреля 2022 • 12:05 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино заявил, что планы проведения чемпионата мира каждые два года не были предложены руководящим органом ФИФА.

«Мы обнаружили, что это было бы осуществимо и даже положительно для большей части мира, но, конечно же, есть и большое сопротивление этому, и именно с этого следует начать обсуждение», - заявил Инфантино.

Инфантино подчеркнул, что в этом проекте есть и плюсы и минусы. В частности, в Международном олимпийском комитете опасаются, что более частые чемпионаты мира приведут к снижению внимания к другим видам спорта.

«Мы рассматриваем все варианты», — отметил Инфантино. «Мы потратим время, которое потребуется, с максимальным пониманием всех позиций».

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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