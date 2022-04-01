Саутгейт: Другие сборные вряд ли хотят встретиться с Англией на чемпионате мира

Тренер английской сборной Гарет Саутгейт в разговоре с журналистами оценил форму своей команды.

Саутгейт сказал, что футболисты сборной Англии каждый день упорно трудятся на тренировках для того, чтобы быть в оптимальной форме. Гарет отметил, что остальные команды вряд ли горят желанием встретиться с английской сборной на предстоящем чемпионате мира в Катаре.

Напомним, что сегодня в 19.00 по московскому времени состоится жеребьёвка финальной стадии чемпионата мира. Катарский мундиаль пройдёт в этом году с 21 ноября по 18 декабря.