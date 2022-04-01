Де Бур — о чемпионате мира: «Катар жертвует людьми ради красивых цифр»

Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рональд Де Бур резко высказался о грядущем чемпионате мира в Катаре.

Голландец вспомнил о рабочих, погибших во время строительства объектов к мундиалю.

«Там люди умирают от жары! Все они попали в один котёл. Это то, чем в Катаре жертвуют ради красивых цифр», — приводит слова Де Бура Bild.

Ранее The Guardian сообщило, что во время подготовки к чемпионату мира погибло 6500 рабочих.

Напомним, мундиаль состоится в период с 21 ноября по 18 декабря нынешнего года. Жеребьёвка группового этапа пройдёт сегодня, 1 апреля. Начало — в 19:00 по московскому времени.