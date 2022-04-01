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Чемпионат мира по футболу 2022

Сутормин: Мы все расстроены, что не удастся сыграть на чемпионате мира

01 Апреля 2022 • 11:10 Комментировать

Полузащитник «Зенита» и российской сборной Алексей Сутормин рассказал журналистам о том, как футболисты национальной команды отреагировали на отмену стыкового матча с Польшей.

Сутормин сказал Sport24, что все игроки были расстроены тем, что сборная России не сыграет на чемпионате мира, но все всё прекрасно понимают. Алексей отметил, что полностью смотрел несколько матчей и видел обзоры всех стыковых поединков. Полузащитник добавил, что российской сборной было бы по силам выйти на катарский мундиаль, но всё решилось не на поле.

Напомним, что сборная России была отстранена от международных матчей из-за ситуации на Украине.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сборная России Чемпионат Мира-2022 Алексей Сутормин
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