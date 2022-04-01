Саутгейт: «Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о перспективах своей команды на ЧМ-2022.

«На этой неделе мы сказали команде: «Если мы сможем выйти в полуфинал, то сможем пройти и в финал. И мы это уже делали. Если мы сможем выйти в финал, то можем победить». Это очевидно.

Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что сборная Англии квалифицировалась на ЧМ-2022 выиграв группу I. В 10 матчах англичане сумели набрать 26 очков.

«Трём львам» лишь раз удавалось поднять над головами заветный кубок. Это произошло в 1966 году, когда в финале была повержена сборная ФРГ (4:2).