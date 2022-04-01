Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Саутгейт: «Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022»

01 Апреля 2022 • 09:48 Комментировать

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о перспективах своей команды на ЧМ-2022.

«На этой неделе мы сказали команде: «Если мы сможем выйти в полуфинал, то сможем пройти и в финал. И мы это уже делали. Если мы сможем выйти в финал, то можем победить». Это очевидно.

Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022», — приводит слова Саутгейта Sky Sports.

Напомним, что сборная Англии квалифицировалась на ЧМ-2022 выиграв группу I. В 10 матчах англичане сумели набрать 26 очков.

«Трём львам» лишь раз удавалось поднять над головами заветный кубок. Это произошло в 1966 году, когда в финале была повержена сборная ФРГ (4:2).  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Чм2022 Гарет Саутгейт
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
09:48 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт: «Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022»
09:12 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины высказался о Ди Марии
07:38 · Чемпионат мира 2022
Самые необычные сборные чемпионатов мира по футболу
04:22 · Чемпионат мира 2022
Черногорский футболист назвал «большой ошибкой» исключение России из стыковых матчей к ЧМ-2022
03:01 · Чемпионат мира 2022
Семшов одобрил признание русского языка в качестве официального для ФИФА
02:53 · Чемпионат мира 2022
Фонте уверен, что Роналду отыграет и на Евро-2024
02:25 · Чемпионат мира 2022
Инфантино жаждет мира на планете
01:50 · Чемпионат мира 2022
Инфантино ждёт сильного выступления на чемпионате мира от арабских стран
31 Марта
19:23 · Чемпионат мира 2022
«От нас ничего не зависит, ситуацию нужно отпустить и думать о чем-то другом», – Шунин об отстранении сборной России
16:44 · Чемпионат мира 2022
В сборной Польши прокомментировали резкие высказывания ведущего «Матч ТВ» 8
15:07 · Чемпионат мира 2022
Хамес Родригес: «Не знаю, буду ли еще играть за сборную»
12:36 · Италия. Серия А
Щесны: «Польша не играет в великий футбол, но всегда собрана»
11:44 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Украины выступил против того, чтобы его команде подарили путёвку на чемпионат мира 5
11:01 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас: «С детства мечтал играть за сборную на чемпионате мира, больно пропускать турнир»
10:54 · Чемпионат мира 2022
Стали известны игроки, которые примут участие в жеребьёвке чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем