Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022

Тренер сборной Аргентины высказался о Ди Марии

01 Апреля 2022 • 09:12 Комментировать

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони поделился с журналистами своим мнением по поводу полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии.

Скалони сказал, что после вылета аргентинской сборной с чемпионата мира в 2018 году он попросил Анхеля не заканчивать карьеру в национальной команде. Лионель отметил, что Ди Мария провёл незабываемые матчи в составе аргентинской сборной и заслужил признание от болельщиков и экспертов.

Напомним, что Анхель ди Мария после отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре намекнул на завершение карьеры в национальной команде.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Анхель Ди Мария Лионель Скалони
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
09:48 · Чемпионат мира 2022
Саутгейт: «Англия – одна из команд, которая может выиграть ЧМ-2022»
09:12 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Аргентины высказался о Ди Марии
07:38 · Чемпионат мира 2022
Самые необычные сборные чемпионатов мира по футболу
04:22 · Чемпионат мира 2022
Черногорский футболист назвал «большой ошибкой» исключение России из стыковых матчей к ЧМ-2022
03:01 · Чемпионат мира 2022
Семшов одобрил признание русского языка в качестве официального для ФИФА
02:53 · Чемпионат мира 2022
Фонте уверен, что Роналду отыграет и на Евро-2024
02:25 · Чемпионат мира 2022
Инфантино жаждет мира на планете
01:50 · Чемпионат мира 2022
Инфантино ждёт сильного выступления на чемпионате мира от арабских стран
31 Марта
19:23 · Чемпионат мира 2022
«От нас ничего не зависит, ситуацию нужно отпустить и думать о чем-то другом», – Шунин об отстранении сборной России
16:44 · Чемпионат мира 2022
В сборной Польши прокомментировали резкие высказывания ведущего «Матч ТВ» 8
15:07 · Чемпионат мира 2022
Хамес Родригес: «Не знаю, буду ли еще играть за сборную»
12:36 · Италия. Серия А
Щесны: «Польша не играет в великий футбол, но всегда собрана»
11:44 · Чемпионат мира 2022
Тренер сборной Украины выступил против того, чтобы его команде подарили путёвку на чемпионат мира 5
11:01 · Англия. Премьер-лига
Луис Диас: «С детства мечтал играть за сборную на чемпионате мира, больно пропускать турнир»
10:54 · Чемпионат мира 2022
Стали известны игроки, которые примут участие в жеребьёвке чемпионата мира
Все новости
Рекомендуем