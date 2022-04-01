Тренер сборной Аргентины высказался о Ди Марии

Наставник аргентинской сборной Лионель Скалони поделился с журналистами своим мнением по поводу полузащитника «ПСЖ» Анхеля ди Марии.

Скалони сказал, что после вылета аргентинской сборной с чемпионата мира в 2018 году он попросил Анхеля не заканчивать карьеру в национальной команде. Лионель отметил, что Ди Мария провёл незабываемые матчи в составе аргентинской сборной и заслужил признание от болельщиков и экспертов.

Напомним, что Анхель ди Мария после отборочного цикла к чемпионату мира в Катаре намекнул на завершение карьеры в национальной команде.