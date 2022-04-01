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Чемпионат мира по футболу 2022

Черногорский футболист назвал «большой ошибкой» исключение России из стыковых матчей к ЧМ-2022

01 Апреля 2022 • 04:22 Комментировать

Черногорский защитник Миодраг Джудович, который в свое время успел поиграть семь лет в составе «Спартака» из Нальчика, считает большой ошибкой исключение российской сборной из числа участников стыковых матчей в чемпионату мира 2022-го года.

Сборная России должна была сыграть с Польшей, но поляки вследствие известных событий на Украине устроили демарш, но при этом наказаны не были - наоборот, наказали болельщиков и спортсменов российской сборной. Джудович считает это несправедливым.

- Считаю, что Россию не должны были удалять из стыковых матчей за чемпионат мира-2022. Определять сильнейшего должны на поле. ФИФА допустила большую ошибку, убрав Россию, - цитирует слова Джудовича «РБ Спорт»

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Миодраг Джудович
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