Семшов одобрил признание русского языка в качестве официального для ФИФА

В ходе очередного заседания конгресса ФИФА, прошедшего тридцать первого марта, было озвучено решение о признании русского языка в качестве одного из шести языков организации.

Это важное решение не прошло незамеченным в Российской Федерации. Так, тренер Игорь Семшов одобрил подобное развитие событий, заявив, что это решение свидетельствует о попытках налаживания отношений с Российской Федерацией.

- Русский язык в ФИФА? Было бы перебором, если бы нас отозвали. Этот шаг будет толчком к налаживанию отношений. У нас сильная футбольная держава, - заявил Семшов, слова которого прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».