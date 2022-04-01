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Семшов одобрил признание русского языка в качестве официального для ФИФА

01 Апреля 2022 • 03:01 Комментировать

В ходе очередного заседания конгресса ФИФА, прошедшего тридцать первого марта, было озвучено решение о признании русского языка в качестве одного из шести языков организации.

Это важное решение не прошло незамеченным в Российской Федерации. Так, тренер Игорь Семшов одобрил подобное развитие событий, заявив, что это решение свидетельствует о попытках налаживания отношений с Российской Федерацией.

- Русский язык в ФИФА? Было бы перебором, если бы нас отозвали. Этот шаг будет толчком к налаживанию отношений. У нас сильная футбольная держава, - заявил Семшов, слова которого прозвучали в эфире телеканала «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов ФИФА Джанни Инфантино
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