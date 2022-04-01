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Чемпионат мира по футболу 2022

Инфантино жаждет мира на планете

01 Апреля 2022 • 02:25 Комментировать

Президент ФИФА Джанни Инфантино озабочен проблематикой войн на планете - он надеется, что футбол все-таки сможет фактором, объединяющим людей и прекращающим войны, хотя доселе надежды на это не оправдывались.

- Обращаюсь ко всем политикам и государствам - пожалуйста, остановите все конфликты. Ради наших детей, ради нашего будущего. Объединяйтесь. Футбол может помочь в этом. Он способен решать культурные распри. Мы живем в агрессивном мире, но я верю, что футбол может изменить его. Мандела говорил, что спорт может поменять мир. А футбол - это король спорта, - напомнил Инфантино в ходе 72-го конгресса ФИФА.

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Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Джанни Инфантино
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