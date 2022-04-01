Инфантино ждёт сильного выступления на чемпионате мира от арабских стран

Чемпионат мира 2022 года пройдет в Катаре, и Джанни Инфантино, президент ФИФА, считает, что этот Мундиаль станет прекрасной возможностью для арабских стран - но не столько в смысле спортивных перспектив, сколько в смысле открытости миру. Помимо Катара, из арабских стран участие примет также Саудовская Аравия, а также Марокко, хотя эту страну назвать арабской можно с большой натяжкой. Доселе лучшим результатом арабского футбола в чемпионатах мира был выход в 1/8 финала - этого добилась Саудовская Аравия в 1994 году.

- Это будет отличная возможность для арабских стран, показать себя миру. Показать, как живут люди, показать, что в них может быть безопасно и надежно, - заявил Инфантино в ходе 72-го конгресса ФИФА.