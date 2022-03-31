Инфантино о невыходе Италии на чемпионат мира 2022 года: «Мне хочется плакать»

Глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джованни Инфантино эмоционально высказался о непопадании сборной Италии на второй подряд чемпионат мира.

«Мне хочется плакать. Грустное время для всех итальянцев. Сборная пропускает второй чемпионат мира», - цитирует Инфантино La Gazzetta dello Sport.

Сборная Италии в полуфинале стыкового турнира в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года в Катаре на своем поле сенсационно уступила Северной Македонии (0:1) и во второй раз подряд не вышла на чемпионат мира.

Четыре года назад итальянцы в стыковых матчах не смогли пройти шведов, проиграв первый матч со счетом 0:1, а в ответной встрече была зафиксирована ничья 0:0.