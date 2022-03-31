«От нас ничего не зависит, ситуацию нужно отпустить и думать о чем-то другом», – Шунин об отстранении сборной России

Голкипер «Динамо» и сборной России Антон Шунин высказался об исключении национальной команды из розыгрыша чемпионата мира 2022 года.

«Конечно, было расстройство. От нас ничего не зависит, ситуацию нужно отпустить немножко и думать о чем-то другом. Но я рад, что сборная собралась. Я многие новые вещи подчеркнул для себя на сборах, подчеркнул новые требования. То, что тренер хочет видеть, и его стиль игры», – сказал голкипер «Динамо» Матч ТВ.

В марте ФИФА совместно с УЕФА ввели санкции в адрес российских клубов и сборной команды. Так, «Спартак» не сыграл в 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг», а сборная России не отобралась на чемпионат мира 2022 года, который пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря.