Определился состав корзин при жеребьёвке группового этапа ЧМ-2022

Стал известен состав корзин при жеребьёвке группового этапа чемпионата мира-2022.

Первая корзина: Вторая корзина: Третья корзина: Четвёртая корзина:

Катар; Мексика; Сенегал; Камерун;

Бразилия; Нидерланды; Иран; Канада;

Бельгия; Дания; Япония; Эквадор;

Франция; Германия; Марокко; Саудовская Аравия;

Аргентина; Уругвай; Сербия; Гана.

Англия; Швейцария; Польша;

Испания; США; Южная Корея;

Португалия. Хорватия. Тунис.

Также в состав четвёртой корзины войдут победители матчей Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.

Отметим, что состав корзин определялся исходя из рейтинга ФИФА.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира состоится завтра, 1 апреля, в Дохе. Сам турнир пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.