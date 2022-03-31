Определился состав корзин при жеребьёвке группового этапа ЧМ-2022

Стал известен состав корзин при жеребьёвке группового этапа чемпионата мира-2022.
Первая корзина: Вторая корзина: Третья корзина: Четвёртая корзина:
Катар; Мексика; Сенегал; Камерун;
Бразилия; Нидерланды; Иран; Канада;
Бельгия; Дания; Япония; Эквадор;
Франция; Германия; Марокко; Саудовская Аравия;
Аргентина; Уругвай; Сербия; Гана.
Англия; Швейцария; Польша;
Испания; США; Южная Корея;
Португалия. Хорватия. Тунис.
Также в состав четвёртой корзины войдут победители матчей Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.
Отметим, что состав корзин определялся исходя из рейтинга ФИФА.
Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира состоится завтра, 1 апреля, в Дохе. Сам турнир пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.