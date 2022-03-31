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Чемпионат мира по футболу 2022

Определился состав корзин при жеребьёвке группового этапа ЧМ-2022

31 Марта 2022 • 14:44 Комментировать
Чемпионат мира 2022
...
онлайн-трансляция
01.04 19:00

Стал известен состав корзин при жеребьёвке группового этапа чемпионата мира-2022.

Первая корзина:            Вторая корзина:             Третья корзина:             Четвёртая корзина:

Катар;                                  Мексика;                           Сенегал;                              Камерун;

Бразилия;                          Нидерланды;                      Иран;                                   Канада;

Бельгия;                             Дания;                                Япония;                               Эквадор;

Франция;                           Германия;                          Марокко;                              Саудовская Аравия;

Аргентина;                        Уругвай;                             Сербия;                                 Гана.

Англия;                               Швейцария;                      Польша;                            

Испания;                            США;                                 Южная Корея;

Португалия.                      Хорватия.                          Тунис.

Также в состав четвёртой корзины войдут победители матчей Коста-Рика — Новая Зеландия, Перу — Австралия/ОАЭ и Уэльс — Шотландия/Украина.

Отметим, что состав корзин определялся исходя из рейтинга ФИФА.

Жеребьёвка группового этапа чемпионата мира состоится завтра, 1 апреля, в Дохе. Сам турнир пройдёт в период с 21 ноября по 18 декабря в Катаре.  

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