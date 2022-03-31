Тренер сборной Украины выступил против того, чтобы его команде подарили путёвку на чемпионат мира

Наставник украинской сборной Александр Петраков высказался против того, чтобы его команде подарили путёвку на предстоящий чемпионат мира в Катаре.

Петраков заявил журналистам, что он полностью поддерживает форварда «Вест Хэма» Андрея Ярмоленко, который также выступил против того, чтобы Украине просто так подарили путёвку на катарский мундиаль. Тренер отметил, что украинская команда должна попасть на чемпионат мира по спортивному принципу.

Напомним, что украинцы в полуфинальном стыковом матче должны сыграть с шотландцами.