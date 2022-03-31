Стали известны игроки, которые примут участие в жеребьёвке чемпионата мира

Представители ФИФА назвали легендарных футболистов, которые примут участие в жеребьёвке чемпионата мира по футболу в Катаре.

Как сообщает пресс-служба ФИФА, провести жеребьёвку финальной части катарского мундиаля помогут немецкий экс-футболист и обладатель «Золотого мяча» Лотар Маттеус, бразилец Кафу, австралиец Тим Кэхилл, нигериец Джей-Джей Окоча и иранский бомбардир Али Даеи.

Напомним, что уже известны 29 сборных из 32, которые обеспечили себе участие в предстоящем чемпионате мира в Катаре. Жеребьёвка состоится первого апреля в Дохе.