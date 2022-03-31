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Чемпионат мира по футболу 2022

Врач, которого избили болельщики сборной Нигерии, умер в больнице

31 Марта 2022 • 09:46 Комментировать
Нигерия
1:1
Гана
окончен

Замбийский врач Джозеф Кабунго, работавший на матче между Нигерией и Ганой, скончался в больнице после того, как его избили болельщики нигерийской сборной.

Как сообщает федерация футбола Замбии, после окончания поединка между Нигерией и Ганой болельщики «орлов» жестоко избили Кабунго, после чего врач был доставлен в больницу. Медики боролись за жизнь Джозефа, но спасти его так и не удалось.

Напомним, что нигерийские фанаты после матча с Ганой выбежали на поле и устроили беспорядки. Нигерия же по сумме двух встреч уступила Гане и не сумела пробиться на чемпионат мира.

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Евро-Футбол.Ру,
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