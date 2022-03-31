Врач, которого избили болельщики сборной Нигерии, умер в больнице

Замбийский врач Джозеф Кабунго, работавший на матче между Нигерией и Ганой, скончался в больнице после того, как его избили болельщики нигерийской сборной.

Как сообщает федерация футбола Замбии, после окончания поединка между Нигерией и Ганой болельщики «орлов» жестоко избили Кабунго, после чего врач был доставлен в больницу. Медики боролись за жизнь Джозефа, но спасти его так и не удалось.

Напомним, что нигерийские фанаты после матча с Ганой выбежали на поле и устроили беспорядки. Нигерия же по сумме двух встреч уступила Гане и не сумела пробиться на чемпионат мира.