Египет настаивает на переигровке матча с Сенегалом

Президент египетской федерации футбола Джамал Аллам рассказал журналистам о том, что египетская сторона настаивает на переигровке матча с Сенегалом.

Аллам сказал, что матч за выход на чемпионат мира в Катаре проходил в очень странных условиях. Джамал отметил, что египетских футболистов слишком поздно забрали из отеля и долго везли до стадиона. Президент добавил, что сенегальские болельщики ужасно себя вели, так как они оскорбляли и кидались разными предметами в игроков, а больше всего досталось Мохамеду Салаху.

Напомним, что сенегальская команда быграла Египет и вышла на катарский мундиаль.