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Чемпионат мира по футболу 2022

Гендиректор ЧМ-2022 Аль Хатер - Саутгейту: «Вместо громких заявлений о рабочих, приезжай в Катар и увидишь всё своими глазами»

31 Марта 2022 • 08:19 Комментировать

Гендиректор ЧМ-2022 Насер Аль Хатер хочет встретиться с главным тренером сборной Англии, чтобы развеять его опасения. Гарет Саутгейт считает, что мигранты, которые строят объекты к чемпионату мира, живут в плохих условиях. 

Аль Хатер в интервью Sky Sports сказал, что уважает Саутгейта как тренера и как человека, но он не должен делать такие выводы о положении рабочих, не имея доказательств.

«Мой вопрос: кто из сборной Англии приехал в Катар? Мой вопрос тренеру: был ли он в Катаре? Он основывает свое мнение и свои публичные заявления на том, что читал. Есть единичные случаи, которые попали в СМИ.  Но я могу заверить его, что если Саутгейт придет сюда и поговорит с рабочими, они расскажут ему, как они учат своих детей в университете и как построили дома для себя и своих семей», - сказал генеральный директор ЧМ в Катаре.

Наставник англичан также предположил, что многие болельщики не смогут приехать на турнир. Например, сторонники ЛГБТ вряд ли решатся приехать в Катар – здесь гомосексуалистов отправляют в тюрьму. Многие женщины, полагает Саутгейт, тоже не приедут на мундиаль, потому что женские права в Катаре намного более ограничены, чем в Европе.

Насер Аль Хатер заверяет, все болельщики будут в полной безопасности: «Катар — самая безопасная страна на Ближнем Востоке, вторая самая безопасная страна в мире». И добавляет, что нужно просто уважать нормы и культуру страны и не проявлять вольности публично.

Аль Хатер надеется встретиться и поговорить с Гаретом Саутгейтом 1 апреля, во время жеребьёвки чемпионата мира.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Англии Катар-2022 Гарет Саутгейт
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