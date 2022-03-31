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Чемпионат мира по футболу 2022

Боснийский тренер вплотную приблизился к уникальному рекорду чемпионатов мира

31 Марта 2022 • 08:04 Комментировать
Марокко
4:1
ДР Конго
окончен

Вахид Халилходжич вывел сборную Марокко в финальную часть чемпионата мира в Катаре, после чего сразу же получил благодарность от марокканского короля Мохаммеда шестого. Вахид в очередной раз доказал свою профессиональную компетенцию, так как он выходит на чемпионат мира уже в четвертый раз, и каждый раз - с новой командой, причем три из них - африканские. В 2010 году это была сборная Кот-д'Ивуара, через четыре года сборная Алжира, затем, в 2018 году, японская сборная, и сейчас, наконец, Марокко.

Халилходжич вплотную приблизился к уникальному рекорду своего в определенном роде соотечественника (оба родились в Югославии) - серба Боры Милутиновича, который выводил на чемпионаты мира пять разных сборных (Мексика-1986, Коста-Рика-1990, США-1994, Нигерия-1998 и Китай-2002).

Но, заметьте, два из пяти у Милутиновича - это домашние чемпионаты для его команд, Мексика в 1986 году и США в 1994. Так что Халилходжич, пожалуй, уже перекрыл достижение Боры.

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Евро-Футбол.Ру,
Вахид Халилходжич Сборная Марокко
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