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Чемпионат мира по футболу 2022

Самые необычные сборные чемпионатов мира по футболу

01 Апреля 2022 • 07:38 Комментировать
Выход сборной Канады на мировое первенство привёл в восторг жителей страны и поклонников этой национальной сборной. Для «кленовых листьев» предстоящий мундиаль станет вторым в истории, а у каждого из 23 отобранных футболистов есть шанс стать героем своей страны. Для этого нужно всего лишь забить гол. Он станет первым в истории Канады на чемпионатах мира по футболу. Не менее экзотичным участником выглядят и хозяева. Катар принимал участие в отборочных матчах к чемпионату мира с 1978 года, но ни разу не выходил в решающую стадию турнира. Вероятно, чемпионы Азии 2019 года могут стать открытием домашнего мундиаля. О том, какие сборные были настоящей экзотикой в истории чемпионатов мира по футболу – в этой статье.
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Расширение числа участников чемпионата мира до 48 команд, начиная с мундиаля-2026, приведёт к увеличению необычных сборных на главном футбольном празднике. Но вспомните, ещё относительно недавно мы удивлялись участию сборной Южной Кореи в мундиале, а сборная на домашнем для себя турнире смогла завоевать бронзовые медали и регулярно обеспечивает себе выход на чемпионат мира. Чего не скажешь, например, про Ямайку. «Регги-бойс» в последнее десятилетие регулярно берут серебряные или бронзовые медали Кубка КОНКАКАФ, но в мировом первенстве приняли участие лишь однажды, в 1998 году. Обыграли японцев, но запомнились не этим, а знаменитым поражением от Аргентины 5:0.

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Настоящим кладезем необычных футбольных сборных стал чемпионат мира-2006. Впервые на столь престижный турнир пробилась сборная Тринидада и Тобаго. Возглавлял ту сборную известный нидерландский специалист Лео Бенхаккер. А в его распоряжении были ребята из Чемпионшипа и АПЛ. Место в воротах досталось 37-летнему Шаке Хислопу, а в линии атаки должен был «зажечь» экс-игрок «Манчестер Юнайтед» 34-летний Дуайт Йорк. Возраст всё же сказался, и представители Северной Америки так и не смогли забить, зато набрали одно очко за счёт ничейного противостояния со шведами. Также в первый и пока в последний раз на турнире сыграли две африканские сборные – Анголы и Того. «Ястребы» здорово начали игру против Южной Кореи, но точный удар Кадера так и остался единственным на турнире. Ан Джон Хван, главная звезда южнокорейской сборной, не позволил тоголезцам набрать очки. Поражения от Швейцарии и Франции отправили Того домой с нулём очков. Лучший же результат у сборной Анголы. «Чёрные антилопы» набрали два очка, а для выхода из группы им не хватило всего одного мяча.

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Вообще африканские сборные регулярно «светятся» на мировых первенствах, но так же быстро угасают. В 1974-м всех удивила сборная Заира. Сегодня эта страна называется Демократическая Республика Конго. Макелеле, Манданда, Бойята, Лукаку, Мпенза и другие известные футболисты могли защищать цвета Заира или ДР Конго, но отдавали предпочтение Франции или Бельгии по вполне понятным причинам. Четырнадцать пропущенных мячей на единственном мундиале, при нуле забитых, оставили частичку африканской сборной на чемпионатах мира. В том же 1974-м вместе с Заиром на международной арене блистала сборная Гаити. На чемпионат мира в ФРГ гаитяне приехали в статусе чемпионов Золотого Кубка КОНКАКАФ, но пропустили всё же 14 мячей. Правда, забить удалось целых два раза. Оба мяча на счету Эмманюэля Санона, поразившего ворота Аргентины и Италии, которая к тому матчу не пропускала в 19 (!)матчах кряду, а сегодня не может второй раз подряд отобраться на чемпионат мира…

Экзотические сборные способны удивлять, они могут влюбить в себя нейтрального болельщика, но повышает ли это статус турнира? Ответ на этот вопрос узнаем уже через четыре года, когда количество необычных команд на чемпионатах мира может увеличиться в геометрической прогрессии.

Константин Лицин

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Евро-Футбол.Ру,
Ангола Сборная Того Южная Корея сборная Тринидада и Тобаго Аргентина Ямайка Япония
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