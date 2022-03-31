Канада во второй раз в истории вышла на мундиаль или каким был мир в 1986 году

Постепенно заполняются все места, отведённые под 32 участников чемпионата мира 2022 по футболу. К сожалению, сборная России пропустит этот турнир, но зато можно порадоваться за другие национальные команды, которые стали участниками мундиаля. К примеру, за наших друзей-соперников в хоккее, сборную Канады, которая поедет на главный футбольный турнир впервые с 1986 года.

Собственно, участие канадцев на мундиале 36 летней давности было единственным в истории этой футбольной сборной. Отметим, что оно не принесло ей не только набранных очков, но и забитых голов. Франция, СССР и Венгрия на троих отправили в ворота североамериканцев пять мячей. Вряд ли кто-то вспомнит хоть одну фамилию игроков той канадской сборной. Пятеро приехали на мундиаль в Мексику в статусе свободных агентов, большинство выступало за команды Канады и США, которые не имели толком своей лиги, а главной звездой можно считать Пола Джеймса, выступавшего в 1986 году за мексиканский «Монтеррей».

1986 год отметился целым рядом знаменательных событий. В феврале была запущена советская орбитальная станция «Мир», следом глава СССР Михаил Горбачёв объявил курс «Ускорение», но уже через пару месяцев начал изъясняться другими терминами, в частности, впервые употребив слово «перестройка». В мировом прокате вышел фильм «Чужие», а в СССР следили за приключениями Шерлока Холмса и фантастическими событиями в «Кин-дза-дза». События сменяли друг друга до 26 апреля. Авария на Чернобыльской АЭС стала главной глобальной темой на планете не только в 1986 году, но и на ближайшие десятилетия, находя отражение и по сей день в литературе и мире компьютерных игр.

На самом же мундиале блистала Аргентина и её лидер Диего Марадона. Его сольный проход и «рука Бога» в полуфинальной игре с Англией до сих пор в памяти у футбольных болельщиков. А решающий мяч в финале с ФРГ за пять минут до свистка Бурручаги по сию пору одно из главных событий для всех аргентинцев. Свою награду в 1986 получила и Канада. Правда, не на футбольном поле. В октябре ООН отметила Канаду специальным призом за приём политических беженцев. Поэтому вряд ли кто-то из канадцев сильно расстроился из-за неудачи своей команды на мундиале. Лучшего результата ждать и не стоило: Канада же, они только в хоккей умеют играть! Но подобных возгласов становится всё меньше. Сборная Канады, наполненная игроками разных национальностей, выходит на мировую арену. И делает это очень удачно. Вы видели, как лидер канадцев – выходец из Ганы Альфонсо Дэвис – праздновал успех своей команды? Слёзы счастья катились по лицу 21-летнего игрока «Баварии». А для Атибы Хатчинсона, самого опытного игрока «кленовых листьев», которому уже 38, выпадает настоящий подарок для завершения карьеры.

Правильно выстроенная система подготовки, желание и возможности руководителей, умение и вера в главного тренера и щепотка везения – главные компоненты успеха сборной Канады. Уверен, что в Катаре эта сборная удивит и имеет все шансы на то, чтобы стать главным открытием турнира. Константин Лицин