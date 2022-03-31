Определились еще два участника чемпионата мира в Катаре - теперь их уже 29

Сборные Мексики и США стали очередными участниками грядущего чемпионата мира, заняв второе и третье места в зоне КОНКАКАФ. Мексиканцы в своем последнем матче обыграли Сальвадор со счетом 2:0, а вот американцы, наоборот, пропустили два безответных мяча от Коста-Рики, которая заняла четвертое место и еще сыграет со сборной Новой Зеландии за дополнительную путевку на ЧМ.
В результате количество участников чемпионата мира теперь возросло до 29.
Протокол игры
|Коста-Рика
|2:0
|США
|(1:0) Варгас Хуан Пабло51'
|(2:0) Контрерас Антони59'
Навас Кейлор 79' (Альварадо Эстебан ( 79') •Мартинес Карлос X•Чакон Даниэль•Уостон Кендаль 65' (Мартинес Алонсо ( 65') •Варгас Хуан Пабло•Лоуренс Йен•Мора Карлос 63' 65' (Техеда Ельцин ( 65') •Гало Орландо • 82'Агилера Брэндон 68' (Лопес Дуглас ( 68') •Беннетт Джевисон 79'•Контрерас Антони
Стеффен Закари•Йедлин Деандре 61' (Мур Шакелл ( 61') •Циммерман Уолкер•Робинсон Майлз•Робинсон Энтони•Муса Юнус•Адамс Тайлер 46' (Де ла Торре Лука ( 46') •Акоста Келлин•Веа Тимоти 62' (Феррейра Хесус ( 62') •Пепи Рикардо 62' (Джованни Рейна ( 62') •Пулишич Кристиан 84' (Моррис Джордан ( 84')
31 марта.
Протокол игры
|(1:0) Антуна Уриэль17'
|(2:0) Хименес Рауль43'
Очоа Гильермо•Араухо Нестор•Гальярдо Хесус•Монтес Сесар 79' (Морено Эктор ( 79') •Коласио Хорхе III•Гутьеррес Эрик • 90'Альварес Эдсон•Родригес Карлос 73' (Ромо Луис ( 73') •Антуна Уриэль 64' (Лосано Ирвинг ( 64') •Хименес Рауль 63' (Мартин Энри ( 63') •Вега Эрнесто 73' (Корона Хесус ( 73')
Гонсалес Марио•Тамакас Брайан 66' (Кальвильо Эрик ( 66') •Завалета Эрик 46' (Ривас Джоакин ( 46') •Родригес Рональд III•Очоа Мигель 13' 46' (Вихиль Эдуардо ( 46' ) • 67'Орельяна Нарсисо•Ландаверде Брайан 58' (Серен Дарвин ( 58') •Эрнандес Энрике • 63'Рейес Кевин•Васкес Стивен 46' (Кларос Лизандро ( 46') •Энрикес Хайро 31'
31 марта.