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Чемпионат мира по футболу 2022

Определились еще два участника чемпионата мира в Катаре - теперь их уже 29

31 Марта 2022 • 06:38 Комментировать
Коста-Рика
2:0
США
окончен

Сборные Мексики и США стали очередными участниками грядущего чемпионата мира, заняв второе и третье места в зоне КОНКАКАФ. Мексиканцы в своем последнем матче обыграли Сальвадор со счетом 2:0, а вот американцы, наоборот, пропустили два безответных мяча от Коста-Рики, которая заняла четвертое место и еще сыграет со сборной Новой Зеландии за дополнительную путевку на ЧМ.

В результате количество участников чемпионата мира теперь возросло до 29.

Протокол игры  
Коста-Рика 2:0США
(1:0) Варгас Хуан Пабло51'   
(2:0) Контрерас Антони59'   
Навас Кейлор  79' (Альварадо Эстебан (  79') Мартинес Карлос XЧакон ДаниэльУостон Кендаль  65' (Мартинес Алонсо (  65') Варгас Хуан ПаблоЛоуренс ЙенМора Карлос   63'  65' (Техеда Ельцин (  65') Гало Орландо   82'Агилера Брэндон  68' (Лопес Дуглас (  68') Беннетт Джевисон  79'Контрерас Антони
Запасные: Овьедо БрайанСалас ЙоустинОртис Хосе IIТоррес ГерсонРуис БрайанВенегас ХоанМорейра ЛеонельКэмпбелл Хоэль
Стеффен ЗакариЙедлин Деандре  61' (Мур Шакелл (  61') Циммерман УолкерРобинсон МайлзРобинсон ЭнтониМуса ЮнусАдамс Тайлер  46' (Де ла Торре Лука (  46') Акоста КеллинВеа Тимоти  62' (Феррейра Хесус (  62') Пепи Рикардо  62' (Джованни Рейна (  62') Пулишич Кристиан  84' (Моррис Джордан (  84')
Запасные: Сибачо ЖорданСэндс ДжеймсЛонг АаронБелло ДжорджПалмер-Браун ЭрикРолдан КристианХорват Этан
31 марта.
Протокол игры  
Мексика 2:0Сальвадор
(1:0) Антуна Уриэль17'   
(2:0) Хименес Рауль43'   
Очоа ГильермоАраухо НесторГальярдо ХесусМонтес Сесар  79' (Морено Эктор (  79') Коласио Хорхе IIIГутьеррес Эрик   90'Альварес ЭдсонРодригес Карлос  73' (Ромо Луис (  73') Антуна Уриэль  64' (Лосано Ирвинг (  64') Хименес Рауль  63' (Мартин Энри (  63') Вега Эрнесто  73' (Корона Хесус (  73')
Запасные: Лаинес ДиегоВаскес ХоанКота РодольфоХименес Сантьяго ТомасАртеага ХерардоТалавера АльфредоАгирре Эрик
Гонсалес МариоТамакас Брайан  66' (Кальвильо Эрик (  66') Завалета Эрик  46' (Ривас Джоакин (  46') Родригес Рональд IIIОчоа Мигель   13'  46' (Вихиль Эдуардо (  46'   67') Орельяна НарсисоЛандаверде Брайан  58' (Серен Дарвин (  58') Эрнандес Энрике   63'Рейес КевинВаскес Стивен  46' (Кларос Лизандро (  46') Энрикес Хайро   31'
Запасные: Вилльялобос РомулоКартахена МелвинКарабантес КевинБонилья Нельсон
31 марта.

 

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Сборная США Сборная Мексики Сборная Коста-Рики
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