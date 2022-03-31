Определились еще два участника чемпионата мира в Катаре - теперь их уже 29

Сборные Мексики и США стали очередными участниками грядущего чемпионата мира, заняв второе и третье места в зоне КОНКАКАФ. Мексиканцы в своем последнем матче обыграли Сальвадор со счетом 2:0, а вот американцы, наоборот, пропустили два безответных мяча от Коста-Рики, которая заняла четвертое место и еще сыграет со сборной Новой Зеландии за дополнительную путевку на ЧМ.

В результате количество участников чемпионата мира теперь возросло до 29.