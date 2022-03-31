Сборная США проиграла в решающем матче, но сыграет на чемпионате мира

Сборная США проиграла в решающем матче за прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре национальной команде Коста-Рики, но даже поражение со счётом 0:2 позволило американцам занять необходимое третье место.
Мячи за костариканцев забили Хуан Пабло Варгас и Антони Контрерас во втором тайме.
Коста-Рика, впрочем, продолжит борьбу за попадание в Катар летом, где её ждёт стыковой матч с национальной командой из Новой Зеландии.
Протокол игры
|Коста-Рика
|2:0
|США
|(1:0) Варгас Хуан Пабло51'
|(2:0) Контрерас Антони59'
Навас Кейлор 79' (Альварадо Эстебан ( 79') •Мартинес Карлос X•Чакон Даниэль•Уостон Кендаль 65' (Мартинес Алонсо ( 65') •Варгас Хуан Пабло•Лоуренс Йен•Мора Карлос 63' 65' (Техеда Ельцин ( 65') •Гало Орландо • 82'Агилера Брэндон 68' (Лопес Дуглас ( 68') •Беннетт Джевисон 79'•Контрерас Антони
Стеффен Закари•Йедлин Деандре 61' (Мур Шакелл ( 61') •Циммерман Уолкер•Робинсон Майлз•Робинсон Энтони•Муса Юнус•Адамс Тайлер 46' (Де ла Торре Лука ( 46') •Акоста Келлин•Веа Тимоти 62' (Феррейра Хесус ( 62') •Пепи Рикардо 62' (Джованни Рейна ( 62') •Пулишич Кристиан 84' (Моррис Джордан ( 84')
31 марта.