Сборная США проиграла в решающем матче, но сыграет на чемпионате мира

Сборная США проиграла в решающем матче за прямую путёвку на чемпионат мира в Катаре национальной команде Коста-Рики, но даже поражение со счётом 0:2 позволило американцам занять необходимое третье место.

Мячи за костариканцев забили Хуан Пабло Варгас и Антони Контрерас во втором тайме.

Коста-Рика, впрочем, продолжит борьбу за попадание в Катар летом, где её ждёт стыковой матч с национальной командой из Новой Зеландии.