Экс-тренер сборной Италии: «Нужно давать молодежи больше шансов»

Джампьеро Вентура, бывший тренер сборной Италии, прокомментировал положение коллектива и дал понять, что Манчини следует задействовать как можно больше молодых игроков.

«Необходимо выделять молодежь и давать как можно больше шансов. Нужно предоставить больше времени для их профессионального роста. Посмотрите на линию атаки. Некоторые нападающие не играли в Лиге чемпионов. Международный турнир — огромный опыт. В Серии А играют очень много иностранцев, которые не обладают высоким уровнем. Молодым игрокам нужно давать больше шансов. Нужно работать над всеми аспектами игры. Наша школа создавала более качественных игроков, нежели современная» — сказал Вентура изданию Calciomercato.