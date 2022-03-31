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Пономарёв: Инфантино - друг Путина, не думаю, что ФИФА запретит нам участвовать в соревнованиях в дальнейшем

31 Марта 2022 • 01:49 Комментировать

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что РФС не собирается заявляться в азиатскую федерацию футбола.

«Я считаю, что такое решение неправильное. Что же мы, в собственном соку вариться будем что ли? Куда же это годиться? Но я не думаю, что Инфантино пойдёт на то, чтобы исключить РФС полностью. Все-таки он с Путиным в очень хороших отношениях. Не думаю, что ФИФА запретит нам участвовать в соревнованиях в дальнейшем.

Но если запретят, то нужно точно заявляться в Азию. Нельзя вариться в собственном соку. Надо играть там, тоже неплохо. Что же сделать, если исключат нас из УЕФА. Как противостоять этой заразе? Южноамериканский кубок тоже существует. Они между собой там играют, и ничего страшного, показывают интересную игру.

Мы можем быть в Азии, что такого. Азиатские турниры выиграть было бы престижно. Нормальный футбол будет всё равно. Будем смотреть азиатскую лигу, будем смотреть тот футбол, будем болеть за наших. Ничего страшного. Но в целом я верю, что на следующий год нашу сборную и наши клубы вернут в обойму УЕФА», - сказал Пономарёв.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Джанни Инфантино
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