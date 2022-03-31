Салах намекнул на возможный уход из сборной Египта

Мохамед Салах может завершить карьеру в национальной команде после непопадания на Чемпионат мира.

После матча с Сенегалом Салах сказал товарищам по сборной Египта: «Для меня было честью играть с вами, я горжусь этим. Независимо от того, буду ли я здесь в будущем», – передаёт Tuttomercatoweb.

Сборная Египта не смогла попасть на Чемпионат мира, уступив Сенегалу в серии послематчевых пенальти. Мохамед Салах не реализовал свой удар с одиннадцатиметровой отметки.

На счету 29-летнего нападающего «Ливерпуля» 81 матч и 45 забитых голов в составе национальной команды, за которую он дебютировал в сентябре 2011 года.