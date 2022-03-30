Данило удивлен провалом Италии на чемпионате мира 2022 года

Полузащитник «Ювентуса» Данило не ожидал, что Италия пропустит чемпионат мира 2022 года.

«Конечно, было неожиданностью, что Италия не прошла квалификацию, и я не думал, что такое может случиться. У меня много товарищей по команде в команде, и я поддерживал их.

Это просто показывает, что современный футбол непредсказуем. Северная Македония заслуживает уважения, потому что у них был план, и они придерживались его», — цитирует Данило ESPN.

Италия проиграла в полуфинальном матче Северной Македонии со счетом 0:1 и выбыла из розыгрыша ЧМ-2022.