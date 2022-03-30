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Заместитель генпродюсера «Матч ТВ» Конов об оскорблении поляков: «На мой взгляд в эфире такого быть не должно»

30 Марта 2022 • 22:11 Комментировать

Заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Олег Конов высказал свою позицию относительно заявления Антона Анисимова, который в эфире телеканала назвал поляков «мерзкими тварями».

«Так как в комментариях много вопросов как я отношусь к тому, что Антон сказал в эфире, то отвечу. На мой взгляд в эфире такого быть не должно. Это эмоции, личные эмоции Антона, которые должны быть за кадром. Тот резонанс, который вызвали слова нашего ведущего, вполне ожидаем в сложившейся ситуации Но, повторюсь, это эмоции, которые бывают у каждого.

Так сложилось, что именно сборная Польши стала инициатором нашего отстранения, они воспользовались ситуацией и отношения у многих моих знакомых и друзей к этой команде такое, что все они вчера симпатизировали Швеции и болели против Польши. Это как один из вариантов объяснения эмоций Антона. Согласен с Сашей, что эти эмоции понятны и объяснимы, уверен, что дальше всё будет в порядке», — написал Конов в своем телеграм-канале.

Эфир программы был посвящен запрету российских биатлонистов и футболистов на участие в международных стартах. Отдельно была затронута и тема сборной Польши, которая выступила против проведения стыкового матча ЧМ-2022 со сборной России из-за начавшихся 24 февраля событий на территории Украины.

На Чемпионате мира, прошедшем в 2018 году в России, поляки заняли последнее место в группе с Колумбией, Японией и Сенегалом и не вышли в плей-офф.


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